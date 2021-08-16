Администрация Джо Байдена подвергается жесткой критике в связи с происходящим в Афганистане

США направляют дополнительные войска для обеспечения эвакуации из Афганистана своего посольства и афганских граждан, помогавших американским военным. Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» в воскресенье захватила Кабул, после чего президент Афганистана покинул страну.

Вывод американских войск из Афганистана, приведший к захвату страны террористами из запрещённой в России террористической организации «Талибан», ляжет неизгладимым пятном на президентстве Джо Байдена, заявил посол США в Афганистане при Бараке Обаме Райан Крокер. Редко когда президентская администрация ошибается так радикально, как это сделал Белый Дом Байдена в отношении последствий вывода войск из Афганистана, отмечает издание Axios. В начале июле президент США называл маловероятным сценарий, при котором талибы захватят страну. Спустя пять недель 15 августа террористы «Талибана» вошли в Кабул, не встретив почти никакого сопротивления и вынудив президента Афганистана Ашрафа Гани покинуть страну — уже вечером в воскресенье талибы раздавали телевизионные интервью из президентского дворца. Молниеносные коллапс Афганистана стал шоком для Байдена и его администрации, пишет CNN. Еще на прошлой неделе Госдеп обещал сохранить ключевое дипломатическое присутствие в Афганистане — теперь Вашингтон надеется эвакуировать всех сотрудников посольства в течение 48 часов, для чего в страну были направлены еще дополнительные войска. Американский флаг в воскресенье был спущен со здания посольства. Сенат США оценил количество афганцев, помогавшим американцам, которых нужно эвакуировать из страны в 60 тысяч человек.

На фоне захвата Афганистана талибами власти США повысили уровень террористической угрозы — глава объединённого комитета начальника штабов генерал Марк Милли заявил вчера Сенату, оценка угрозы как умеренная, данная военными Конгрессу в июне, будет пересмотрена в сторону увеличения.