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14:04, 16 августа 2021

Тысячи афганцев пытаются покинуть страну после прихода талибов

Местные СМИ сообщают о хаосе в кабульском аэропорту. Воздушная гавань оставалась единственным местом, через которое можно было покинуть страну. Судя по кадрам с места событий, тысячи людей прорвались этой ночью на взлетно-посадочную полосу. Причем, если сначала соблюдалась хотя бы видимость порядка – люди стояли в огромных очередях, чтобы попасть на улетающие самолеты, — то со временем ситуация окончательно вышла из-под контроля. Социальные сети пестрят видеозаписями, на которых люди по лестницам штурмуют так называемые «рукава» для прохода пассажиров в салон, или толпой взбираются на трап военно-транспортного самолета. На одном из роликов сотни женщины с детьми с чемоданами бегут по направлению к терминалу под звуки выстрелов. Представитель США позже рассказал агентству Reuters, что в воздух стреляли американские военные, пытаясь таким образом остановить людской поток. По данным источника РИА «Новости», несколько человек погибли, но что стало причиной — стрельба или давка – пока неясно. Также известно о трагической смерти трех молодых людей, которые пытались покинуть страну, зацепившись за шасси улетающего самолета. Очевидцы запечатлели, как от воздушного судна, пролетающего в небе над жилыми кварталами, отделаются и падают несколько точек. Позже телеканал «Аль-Арабия» подтвердил, что они рухнули на крыши домов местных жителей. Газета The Guardian писала, что последние коммерческие рейсы из Кабула улетали переполненными и несколько человек пришлось снять с борта

Власти объявили, что воздушное пространство Кабула закрыто для гражданских самолетов. Иностранных дипломатов и афганцев из Кабула эвакуирует военная авиация. Россия также эвакуирует часть сотрудников своего посольства в Кабуле, — сообщил в эфире «Эха Москвы» спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, талибы обеспечат безопасность российского посольства. По словам Кабулова, завтра российский посол с встретится с представителем талибов. Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России. В МИДе уточнили, что талибы пока не исключаются из списка террористов. Процедура должна быть инициирована Советом Безопасности ООН.

Французская газета Le Monde считает, что талибы, пришедшие к власти в 1996 году вряд ли похожи на нынешних. «Талибы 2021 года посетили все мировые столицы, — ссылается Ле монд на дипломата, близкого к переговорам с Талибами, — их торжественно приняли Китай, Россия, Иран и Пакистан, которые хотели ослабить Вашингтон, они стали мастерами в искусстве общения в социальных сетях и не беспокоятся о признании со стороны Запада, поскольку у них есть признание ООН». — перевод сайта «Инопресса». «Несмотря на обнадеживающий официальный дискурс, талибы не отказались от своих старых приемов. Талибы верят лишь в верховную власть бога и не намерены отказываться от своей строгой практики ислама. Они утверждают, что девочки могут ходить в школу только до 12 лет. Женщины должны бросить свою работу, во многих местах и в завоеванных районах была запрещена музыка, зафиксированы случаи похищения девочек-подростков для принудительного брака», — говорится в публикации. «Наконец, наибольшую тревогу для будущего, несомненно вызывает их близость к «Аль-Каиде» (деятельность запрещена на территории России). «Аль-Каида» и «Талибан» рассматривают этот конфликт не как простое восстание, а как борьбу между радикальными сторонниками политического ислама, с одной стороны, и западной цивилизацией и ее союзниками, с другой стороны. Для них это крах мифа о военном превосходстве Запада, а также крах его риторики, ценностей и авторитета». Le Monde добавляет, что возвращение Талибан затронет весь регион.



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