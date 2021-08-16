Предупреждение об ухудшении погоды на востоке Крыма продлили до конца сегодняшнего дня. Там ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Туристам и местным жителям рекомендовали не выходить в море и на побережье.
По-прежнему сложной остается обстановка в Керчи. Вода продолжает прибывать. Власти утверждают, что делают все возможное, чтобы не допустить критического развития ситуации.
Предупреждение об ухудшении погоды на востоке Крыма продлили до конца сегодняшнего дня
Предупреждение об ухудшении погоды на востоке Крыма продлили до конца сегодняшнего дня. Там ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Туристам и местным жителям рекомендовали не выходить в море и на побережье.