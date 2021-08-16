Предупреждение об ухудшении погоды на востоке Крыма продлили до конца сегодняшнего дня. Там ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Туристам и местным жителям рекомендовали не выходить в море и на побережье.

По-прежнему сложной остается обстановка в Керчи. Вода продолжает прибывать. Власти утверждают, что делают все возможное, чтобы не допустить критического развития ситуации.