Z Архив новостей новости
5 0 6 0
13:35, 16 августа 2021

Предупреждение об ухудшении погоды на востоке Крыма продлили до конца сегодняшнего дня

Предупреждение об ухудшении погоды на востоке Крыма продлили до конца сегодняшнего дня. Там ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Туристам и местным жителям рекомендовали не выходить в море и на побережье.
По-прежнему сложной остается обстановка в Керчи. Вода продолжает прибывать. Власти утверждают, что делают все возможное, чтобы не допустить критического развития ситуации.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 204 6 7632 15.08
Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 133 6 22982 09.08
Голосование
3506076
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Нарухито, император Японии, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 65 6 10255 10.08
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

Соцсети — наш «дневник Анны Франк» Мы не преодолели свое тоталитарное прошлое. Мы не просили за него прощения, мы не признавали вину, не стыдились его…

5 70 6 15366 10.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Западные СМИ оживились ВВС и сам корреспондент заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам. С чего бы? Нет информационного повода или не тот? Вперёд, не стесняйтесь…

5 114 6 24935 13.08
Блоги

Сергей Чернышов директор Новосибирского городского Открытого колледжа

Разговариваем со следователями о Невском и Батые До прошлой недели я совершенно искренне думал, что если ты не занимаешься политикой и не трогаешь нашу одну из последних скреп — ВОВ, то в общем ты никому и не интересен…

5 77 6 16696 09:50
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

В интересах России не дать втянуть себя в конфронтацию с Западом Аналогичная задача стоит и перед Вашингтоном в свете провокационной несдержанности их младших партнеров из «новых европейцев»...

5 140 6 31122 13.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

К ситуации вокруг корреспондента московского бюро «Би-би-си» С.Рейнсфорд Подчеркну ещё раз: российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная. Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет…

5 60 6 13505 14.08
Блоги

+ Россиянка Софья Сапега дала первое интервью Белорусскому государственному каналу Россиянка Софья Сапега дала первое интервью Белорусскому государственному каналу Ранее белорусский СК объявил, что Сапега и Протасевич заключили досудебное соглашение и обязались сотрудничать со следствием…

5 123 6 28862 11.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Шутка — не преступление». Стендап-комики записали видеообращение в поддержку арестованного Идрака Мирзализаде «Шутка — не преступление». Стендап-комики записали видеообращение в поддержку арестованного Идрака Мирзализаде О недопустимости арестов за юмористические выступления высказались в том числе Михаил Шац, Данила Поперечный, Илья Соболев…

5 63 6 14512 14.08
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обрушение коррумпированной декорации Все вроде бы было в коррумпированном Афганистане,на первый взгляд, крепко: президент, армия, дающий интервью приятный министр иностранных дел. И все рухнуло за несколько дней. Развалилось…

5 28 6 6701 12:01
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Главной силой, победившей Советский Союз, была не свобода, а энтропия Я-то вообще считаю, что Советский Союз при тех или иных усилиях с разных сторон можно было бы и сохранить — опять-таки, в той или иной форме. Но я знаю, какую реакцию вызывает сейчас эта мысль…

5 126 6 31232 13.08
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Это не отменяет ни одну из моих побед И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала…

5 144 6 38246 13.08
Блоги

Леонид Гозман политик

Сергей Ковалев и Радован Караджич Собственные выдающиеся граждане столь ненавистны, что государство не может заставить себя соблюдать даже элементарные приличия. Боюсь, что вопросов к нашей власти уже не остается…

5 112 6 29747 14.08
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Озеленение, только озеленение! Может, расскажете нам чего-нибудь предвыборное про свое отношение к Ленину-Сталину? Мы же вас не кружком юного садовода руководить выбираем, правда? Нет? Только про озеленение?..

5 259 6 70364 14.08
Блоги

Яков Якубович Глава МО Тверской в г.Москве

Комсомольно-добровольно Новая инициатива, продиктованная ностальгией по советским комсомольским стройкам. А заодно по всей видимости, временам, когда можно было сотнями тысяч людей сажать в лагеря и отправлять на великие советские стройки…

5 27 6 7768 13.08

Популярное за неделю

Новости

Преподавателя из Новосибирска Сергея Чернышова вызвали к следователю за пост в Фейсбуке об Александре Невском Об этом сам Чернышов рассказал «Эху»...

5 27 6 9442
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я выяснил, что художественная гимнастика – это тоже, оказывается, русская скрепа, причем такая, круче «калашникова» и священнее пельменей…

5 55 6 84365 11.08
#слушать 51:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 133 6 22998 09.08
Блоги

Алексей Навальный политик

Я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени Приехавший ко мне в лагерь следователь (аж полковник Главного следственного управления!) вручил мне обвинение. Теперь в связи с «созданием организации, посягающей на личность и права граждан»...

5 256 6 175688 13.08
Блоги

+ На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге Как сообщил сам пострадавший в своем телеграм-канале, после трансляции программы «Невзоровские среды» его атаковал «православный фанатик»...

5 378 6 107638 12.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9226045
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4994912

Сегодня в эфире