В первом полугодии россияне с целью туризма чаще всего ездили в Абхазию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты – об этом сообщает Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на данные погранслужбы. В целом поездок было на 68% меньше, чем до пандемии.