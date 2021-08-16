В первом полугодии россияне с целью туризма чаще всего ездили в Абхазию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты – об этом сообщает Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на данные погранслужбы. В целом поездок было на 68% меньше, чем до пандемии.
2021-08-16T13:34:45+03:00
2021-08-16T13:34:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 16 августа 2021
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