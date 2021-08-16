В России впервые за последние два месяца выявили менее 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. На Москву приходится менее полутора тысяч случаев. Таких показателей в столице не было с марта.

При этом не уменьшается смертность от ковида. Жертвами коронавируса за сутки стали более 800 человек.