Учебный год в российских школах начнется в очном формате – уверен глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. По его словам, дистанционка не рассматривается. При этом он отметил, что принимаются меры для защиты здоровья учеников и учителей. Кравцов также подчеркнул, что педагогов принудительно вакцинировать не будут.

