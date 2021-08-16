Россия заранее подготовила почву для налаживания связей с талибами в Афганистане, — утверждает Замир Кабулов

Россия заранее подготовила почву для налаживания связей с талибами в Афганистане, — утверждает спецпредставитель президента Замир Кабулов. Российские дипломаты считают, что оснований для граждан Афганистана покидать страну из страха, нет. По словам главы дипмиссии России Дмитрия Жирнова, в любой стране после смены власти есть люди, которые предпочитают уехать.

Между тем телеканалы показывают кадры тысяч людей, которые штурмуют самолеты в кабульском аэропорту. Накануне талибы без боя взяли Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Бывший президент Хамид Карзай призвал боевиков движения Талибан защитить афганцев.

В России движение Талибан признано террористической организацией, оно запрещено.