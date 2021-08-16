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13:05, 16 августа 2021

В России пятый день подряд, согласно официальным данным, число умерших от коронавируса превышает 800 человек

При этом снижается количество инфицированных, особенно это заметно в Москве и Петербурге.

За сутки в России от ковида умерли 806 человек, отчитался оперативный штаб. Больше всего летальных случаев выявили в Москве, где скончались 54 пациента, заражённых коронавирусом. В штабе уточнили, что это минимальное количество смертей с начала мая. В Петербурге ковид за сутки унёс жизни 44-х жителей, больше 30 смертей зафиксировано в Иркутской области и Краснодарском крае. Вчера по официальным данным в стране умерли 816 заражённых коронавирусом, днём раньше был выявлен максимум за весь период эпидемии — 819. В России, согласно официальным данным, зафиксировали меньше 21 тысячи инфицированных. Это минимум с конца июня, отметили в оперативном штабе. В первой тройке по числу заражённых традиционно Москва, Петербург и Подмосковье. При этом в Москве суточный прирост сопоставим с показателями конца марта – менее полутора тысяч, а в северной столице – июня: около 1400. Выздоровели за сутки в целом по стране 15 с половиной тысяч человек.

Россия остаётся на четвёртом месте в мире по числу заражённых и на пятом по смертности.


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