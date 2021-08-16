Итальянский медицинский центр в Кабуле принял более сотни человек, получивших ранения в международном аэропорту. По свидетельству очевидцев, толпы людей находятся на взлетно-посадочной полосе, надеясь покинуть Кабул. Как сообщают местные СМИ, люди буквально цепляются за шасси самолетов. Между тем власти сообщили о приостановке гражданских рейсов.