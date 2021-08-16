В Иркутской области суд вынес обвинительный приговор трем рыбакам. Они признаны виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов и приговорены к условному лишению свободы за вылов 50 омулей. Кроме того, подсудимые должны выплатить общий штраф в размере 185 тысяч рублей в пользу Федерального агентства по рыболовству, – сообщает «Коммерсантъ». Как следует из приговора суда, мужчины полностью признали свою вину. Они заявили, что ловили рыбу не для продажи, а для употребления в пищу.