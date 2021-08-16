В Петербурге при получении взятки задержан сотрудник таможенного управления, глава службы по противодействию коррупции

В Петербурге в момент получения взятки задержан сотрудник таможенного управления, возглавляющий службу по противодействию коррупции. Свою должность Максим Розсыпало занимал около года. Возбуждено уголовное дело. Следствие будет просить суд о заключении задержанного под стражу, – сообщает РЕН.
2021-08-16T12:36:23+03:00
2021-08-16T12:36:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 16 августа 2021
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