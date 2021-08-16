В Петербурге при получении взятки задержан сотрудник таможенного управления, глава службы по противодействию коррупции

В Петербурге в момент получения взятки задержан сотрудник таможенного управления, возглавляющий службу по противодействию коррупции. Свою должность Максим Розсыпало занимал около года. Возбуждено уголовное дело. Следствие будет просить суд о заключении задержанного под стражу, – сообщает РЕН.