В Афганистане несколько человек погибли в аэропорту Кабула. Как сообщают местные СМИ, люди зацепились за шасси самолетов. Тысячи афганцев пытаются покинуть страну после прихода талибов. Сегодня утром американские военные открыли предупредительный огонь в воздух после того, как толпа прорвалась на летное поле.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что талибы начали бы наступление в Афганистане вне зависимости от вывода американских войск. Об этом Блинкен сказал в эфире CNN.

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.