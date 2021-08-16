Почти 8 тысяч пострадали из-за землетрясения на Гаити

Среди них есть раненые и погибшие.

В результате ЧП погибли почти 1300 человек, при этом еще около 6 тысяч получили серьезные травмы, половина из них госпитализированы. Власти предупреждают, что эти цифры в ближайшее время могут возрасти, так как до сих пор не закончен разбор завалов. Гаити – одна из беднейших стран мира, поэтому для помощи пострадавшим Организация Объединенных Наций выделяет не менее 8 миллионов долларов. Эти деньги, по словам генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, должны пойти на медицинскую помощь, чистую питьевую воду, временные убежища и санитарно-профилактические мероприятия. Самолеты с гуманитарной помощью летят из Чили, Колумбии, Мексики, США и Доминиканской республики.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Гаити в минувшую субботу. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Ке с населением в 125 тысяч человек. В результате толчка на юге страны разрушены более 13 тысяч зданий, в том числе больницы. На ближайший месяц правительство ввело режим ЧС.

Власти опасаются, что ситуация может серьезно ухудшиться в ближайшие часы из-за приближающегося тропического шторма.