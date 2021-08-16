В ЦИКе начинается жеребьёвка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

В Центризбиркоме начинается жеребьёвка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. В ней примут участие 14 политических сил. Жеребьёвку проведёт и огласит результаты председатель ЦИК.

Жеребьёвка пройдёт в два этапа: сначала представители партий разыграют очередность подхода к лототрону с шариками. Для этого они выберут конверты с номерами. После этого друг за другом начнут вытаскивать шарик, раскручивать его и показывать выбранный порядковый номер. Он тут же отобразится на экране, а в онлайн-режиме сформируется избирательный бюллетень с названиями и эмблемами политических сил. Партия, которой достанутся первый или последний номер, по мнению экспертов, может дополнительно получить 1 или 2% голосов избирателей, пишет газета «Коммерсантъ». Ранее «Единая Россия» на региональных выборах по итогам жеребьёвки часто оказывалась первой в бюллетене. Статистическую аномалию единороссы объясняли тем, что им опять удалось победить теорию вероятности. На прошлых выборах в Госдуму «Единая Россия» шла под четвёртым номером. Пять лет назад жеребьёвка не обошлась без казусов. При вращении лототрона некоторые шарики периодически разваливались, их приходилось снова закручивать. Глава ЦИК Элла Памфилова на замечание из зала, что кризис в стране добрался и до избиркома, поручила выяснить, импортные это шарики или отечественные.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября.