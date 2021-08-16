Россия не опасается, что «Талибан»* превратится в ИГИЛ*

Россия не опасается превращения Афганистана в террористическое исламское государство, однако не будет спешить и с признанием движения «Талибан». Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России. «Нет, вот этого опасения у меня нет, поскольку я видел на практике, как эти самые талибы, в отличие от американцев, от всего НАТО вместе взятого, включая бежавшее афганское правительство, которые не боролись с ИГИЛ, а кое-где потворствовали ИГИЛ, а вот талибы как раз с ними воевали. Воевали беспощадно», — сказал он. Кабулов добавил, что неоднократно представители высшего руководства талибов говорили ему, что «с игиловцами у них разговор один – пленных брать не будут». В МИДе уточнили, что талибы пока не исключаются из списка террористов. Процедура должна быть запущена Советом безопасности ООН.

Кабулов сообщил также, что талибы взяли под охрану российское посольство и пообещали, что ни один волос с головы российских дипломатов не упадет. Однако часть сотрудников российской димписсии будет эвакуирована. Кабулов добавил, что в посольство пока не поступало обращений и просьб об эвакуации от россиян, проживающих в Афганистане. По оценке дипломата, в Кабуле в целом обстановка спокойная. Руководство талибов приказало своим отрядам «не обижать население».