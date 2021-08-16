Москва надеется, что бюджет Афганистана при новой власти будет формироваться не за счет наркодоходов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. «Я надеюсь, что сбежавшее правительство не увезло все деньги из государственного бюджета. Если что-то осталось, это будет основой бюджета. Афганистан никогда не был богатой страной, и будет жить по доходам. Очень надеюсь, что не по наркодоходам», — сказал он. Кабулов также напомнил о предупреждении международного сообщества, которое сказало о том, что если талибы* не будут соблюдать элементарные нормы в отношении прав человека, тогда внешняя помощь сократится. «Пока есть неопределенность. Поэтому подождем, пусть новая власть покажет себя не на словах, а на деле. Дальше будет видно», — заключил он.

*— «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация