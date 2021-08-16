Российские школьники завоевали 2 серебряные и 2 золотые медали на Международной географической олимпиаде в Стамбуле

Российские школьники завоевали две серебряные и две золотые медали на Международной географической олимпиаде в Стамбуле. В этом году команды соревновались в дистанционном формате в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В олимпиаде участвовали 180 школьников из 46 стран.
2021-08-16T11:35:24+03:00
2021-08-16T11:35:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 16 августа 2021
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