Российские школьники завоевали 2 серебряные и 2 золотые медали на Международной географической олимпиаде в Стамбуле

Российские школьники завоевали две серебряные и две золотые медали на Международной географической олимпиаде в Стамбуле. В этом году команды соревновались в дистанционном формате в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В олимпиаде участвовали 180 школьников из 46 стран.