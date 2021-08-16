Почти 60% японцев назвали Олимпиаду в Токио причиной роста заражений коронавирусом в стране, – показал опрос, проведенный агентством Киодо. 64% респондентов считают, что предстоящие Паралимпийские игры нужно проводить без зрителей. 19% участников исследования за отмену Паралимпиады