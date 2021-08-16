Почти 60% японцев назвали Олимпиаду в Токио причиной роста заражений коронавирусом в стране, – показал опрос, проведенный агентством Киодо. 64% респондентов считают, что предстоящие Паралимпийские игры нужно проводить без зрителей. 19% участников исследования за отмену Паралимпиады
2021-08-16T11:34:57+03:00
2021-08-16T11:34:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 16 августа 2021
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