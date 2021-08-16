На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий работников. Прежде всего это касается тех, кто занят в сфере услуг, образования, медицины, госслужащих и тех, кто работает вахтовым методом. По данным Роспотребнадзора, на Чукотке один из самых низких приростов заболеваемости. Оперативный штаб утверждает, что в регионе с начала пандемии выявлено чуть более 1300 случаев заражения.
2021-08-16T11:34:43+03:00
2021-08-16T11:34:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 16 августа 2021
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