На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий работников. Прежде всего это касается тех, кто занят в сфере услуг, образования, медицины, госслужащих и тех, кто работает вахтовым методом. По данным Роспотребнадзора, на Чукотке один из самых низких приростов заболеваемости. Оперативный штаб утверждает, что в регионе с начала пандемии выявлено чуть более 1300 случаев заражения.