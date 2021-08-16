Россия не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана

Все будет зависеть от действий талибов, – заявил в эфире «Эха Москвы» спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, движение «Талибан» было названо террористической организацией совершенно заслуженно за их поведение 20 лет назад. Как выразился Кабулов, талибы прекрасно выучили этот урок. По словам дипломата, движение «Талибан» пообещало, что ни один волос не упадет с головы российских дипломатов. Талибы взяли под охрану российское посольство в Кабуле. Тем не менее, часть сотрудников дипмиссии будет эвакуирована.

Историк религии, доктор исторических наук Роман Силантьев считает, что у современных талибов есть шанс создать умеренно религиозное государство, которое не будет представлять опасности для остального мира. Ранее талибы объявили о намерении создать исламский эмират.