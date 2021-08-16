Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов назвал необоснованными заявления о том, что переход власти к талибам* стал результатом их договоренностей с США. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я сомневаюсь. Думаю, авторы таких придумок пытаются каким-то образом оправдать провал американцев в Афганистане и подать дело так, что это спланированная акция. Я считаю, что это совершенно необоснованно, и случилось так, как случилось», — пояснил Кабулов.

* — «Талибан» – запрещенная в РФ террористическая организация