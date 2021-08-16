Самым состоятельным кандидатом в депутаты Госдумы по оценке РБК оказался член «Единой России». Представители этой партии занимают большинство мест в первой десятке богатых претендентов на места в парламенте.

Наиболее высокий доход среди всех кандидатов в Госдуму – это более семи с половиной миллиардов рублей – задекларировал член президиума регионального политсовета «Единой России» в Калининградской области Андрей Горохов. Как отмечает агентство РБК, у кандидата есть миллионы акций «Аэрофлота», «Норникеля», МТС и других крупных компаний, также он является владельцем «Инфамед-К», которая производит средство «Мирамистин». В случае победы на выборах Горохов может стать самым состоятельным представителем федеральных органов власти.

В верхней части рейтинга по доходам также оказался учредитель партии «Новые люди» Андрей Нечаев и представитель «Справедливой России – за правду» Андрей Ковалев. Последний, однако, отказался от участия в выборах из-за покупки акций иностранной компании.

После них в списке снова идут единороссы Александр Князев, Леонид Симановский и Владимир Гуриев. В то же время в топах по количеству квартир или метражу недвижимости в собственности единороссов нет. Эти места заняли представители «Справедливой России» и «Гражданской платформы».

Сейчас лидером по доходам в органах федеральной власти является сенатор-единоросс Валерий Пономарёв. Он владеет одним из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки – «Океанрыбфлотом».