Действующий президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. По некоторым данным, он находится в Омане. Тем временем талибы пообещали улучшить жизнь афганского народа. Они призвали жителей Кабула без опасений выходить на работу и заверили, что обеспечат безопасность в афганской столице.

Судя по сообщениям информационных агентств, в аэропорту Кабула началась паника. Желающие покинуть страну пытались штурмовать самолеты. Американские военные были вынуждены открыть предупредительную стрельбу в воздух после того, как толпа прорвалась на летное поле.