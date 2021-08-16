Часть сотрудников посольства РФ в Афганистане будет эвакуирована. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. «У нас есть посольство. Оно относительно большое – около 100 человек. Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия», — рассказал он.

Просьб о срочной эвакуации от россиян в Афганистане пока не поступало, отметил Замир Кабулов. «Есть категория – это российские граждане афганского происхождения. Их несколько сотен. Часть из них уже была эвакуирована по совсем другому предлогу, когда мы эвакуировали своих граждан из-за пандемии. На настоящий момент у меня нет данных по конкретным обращениям от владельцев российских паспортов о срочной эвакуации», — сказал он.