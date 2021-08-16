Посол РФ в Афганистане встретится во вторник с координатором от руководства талибов по безопасности

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов встретится во вторник с координатором от руководства талибов* по обеспечению безопасности. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. «Наш посол в контакте с представителем руководства талибов. Завтра он встречается с координатором от руководства талибов по обеспечению безопасности, в том числе нашего посольства. Он с ним обговорит все детали, каким образом они будут обеспечивать внешнюю охрану и безопасность нашего дипломатического представительства», — рассказал он. При этом Кабулов подчеркнул, что у России всегда есть «план «Б». «Но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону и сейчас работаем по плану «А», — добавил он. Отвечая на вопрос о том, почему Россия не стала закрывать посольство в Афганистане, Кабулов заметил, что в этом нет необходимости. «Потому что мы, во-первых, умеем внимательно анализировать ситуацию, видя, что происходит. Во-вторых, не зря же мы в последние семь лет установили контакты с движением талибов*, обсуждали многие моменты. Мы видели, что да, эта сила, в конечном итоге, если не полностью придет к власти, то, во всяком случае, будет играть ведущую роль в будущем в Афганистане. Все эти факторы, вместе взятые, плюс данные нам гарантии со стороны высшего руководства талибов дали нам основания относиться к развитию событий спокойно, но оставаясь бдительными. И пока у нас нет оснований менять свою точку зрения», — заключил он.

* — «Талибан» – запрещенная в РФ террористическая организация