Сотни домов на Кубани подтоплены в результате сильного дождя

В Из-за этого некоторые районы были обесточены. Только в одном Геленджике за несколько часов выпало шестьдесят миллиметров осадков, и это почти четырёхмесячная норма – объявили местные власти. Минувшим вечером из-за угрозы подтопления администрация решила выключить электричество в центре города, сейчас электроснабжение восстановлено. О сильном дожде жителей предупреждали с помощью сирен. Всего, помимо Геленджика, режим ЧС объявили в 13 муниципалитетах, включая Анапу и Новороссийск.

Потопы проходят в регионе уже несколько дней, но за минувший вечер ситуация усугубилась. Если вчера количество подтопленных домов было в районе двухсот, то на утро этот показатель, по данным спасателей, вырос в четыре раза. Также под водой оказались более двух тысяч дворов.

В МЧС добавили, что пункты временного размещения, организованные заранее, в эту зону не попали. Эвакуированы были более полутора тысяч человек, большинство из которых несовершеннолетние. Многие из них – отдыхающие четырёх крупных детских лагерей. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район.

Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев отмечал, что подтопления происходят в местах, где люди застроили устья и поймы рек.