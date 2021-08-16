В Санкт-Петербурге задержан сотрудник таможенного управления руководитель службы по противодействию коррупции Максим Розсыпало, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
2021-08-16T10:37:57+03:00
2021-08-16T10:37:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:37, 16 августа 2021
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