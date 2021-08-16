По меньшей мере 5 человек погибли в результате паники в аэропорту Кабула, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Тысячи афганцев пытаются покинуть страну после того как талибы захватили Кабул. Многие страны объявили об эвакуации своих посольств. Российские дипломаты продолжат работать в Афганистане.