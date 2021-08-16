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10:37, 16 августа 2021

По меньшей мере 5 человек погибли в результате паники в аэропорту Кабула

По меньшей мере 5 человек погибли в результате паники в аэропорту Кабула, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Тысячи афганцев пытаются покинуть страну после того как талибы захватили Кабул. Многие страны объявили об эвакуации своих посольств. Российские дипломаты продолжат работать в Афганистане.


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