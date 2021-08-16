Замир Кабулов: Талибы будут охранять посольство России в Кабуле

Талибы будут охранять посольство России в Кабуле, сообщил в эфире «Эха Москвы» спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, уже взят под охрану внешний периметр посольства. Дальнейшие меры будут обсуждаться завтра на встрече с послом. Захват Кабула талибами, заметил Кабулов, стал для России «в некоторой степени неожиданностью»: «Мы исходили из понимания, что афганская армия, какой бы она ни была, все-таки будет какое-то время оказывать сопротивление. Но, видимо, мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами, натовцами вооруженных сил, что они все побросали при первом выстреле. Мы переоценили вооруженные силы Афганистана», — сказал он.

В посольстве России в Кабуле сейчас работает около ста человек. Часть сотрудников будет эвакуирована, сообщает МИД.