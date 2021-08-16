Преподавателя из Новосибирска Сергея Чернышова вызвали к следователю за пост в Фейсбуке об Александре Невском. Об этом сам Чернышов рассказал «Эху». Он подчеркнул, что официальной повестки пока не получал.

«Да, действительно меня вызвали. В июне я опубликовал пост в Facebook. В это время шла дискуссия о переименовании площади Свердлова в Новосибирске, и одним из вариантов была площадь имени Александра Невского. Вот об этом были размышления в моем посте. Как я понимаю, кто-то на это пожаловался, а дальше мне позвонил следователь и вызвал на разговор», — рассказал Чернышов. Он надеется, что отсутствие состава преступления подтвердится лингвистической экспертизой и все претензии будут сняты.