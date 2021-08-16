Российские дипломаты готовятся к переговорам в Дохе с главой политического крыла движения «Талибан» Абдул Гани Барадаром, – сообщил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, у России хорошие отношения как со свергнутым правительством Афганистана, так и с талибами, поэтому в Москве и не переживают, – подчеркнул дипломат.

Посольство России в Афганистане продолжит свою работу, несмотря на захват Кабула террористами запрещенного в России движения «Талибан». Об этом «Первому каналу» сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Дмитрий Жирнов. Тем временем об эвакуации посольств заявили США, Великобритания, Италия, Германия, Франция и ряд других государств.

Вчера вечером талибы захватили Кабул и объявили об окончании войны. Они намерены создать исламский эмират. При этом люди массово покидают Афганистан. Администрация аэропорта просит не приезжать в аэропорт. Все коммерческие рейсы приостановлены. При этом военный эксперт Александр Гольц считает, что успех талибов в Афганистане, прежде всего, связан с поддержкой большинства населения. По прогнозу Гольца, в скором времени талибы выйдут за пределы Афганистана, и с серьезными проблемами столкнутся страны Центральной Азии.