«Камчатское авиационное предприятие» будет выполнять рейсы по Камчатке вместо авиакомпании «Витязь-аэро», вертолет которой потерпел крушение 12-го августа, – сообщил заместитель председателя регионального правительства Сергей Миронов. Его цитирует ТАСС. На борту разбившегося вертолета были 16 человек, в том числе туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Следствие рассматривает три версии крушения: плохая видимость, отказ двигателя и ошибка пилотирования. Один из совладельцев компании «Витязь-аэро» – миллиардер и депутат Игорь Редькин. Он сейчас под домашним арестом по делу о непредумышленном убийстве.