Полиция Токио арестовала мужчину, который пришел в здание городской администрации с двумя ножами и банкой с бензином. Он добивался встречи с губернатором Юрико Коикэ, – сообщает телеканал NНК. По его данным, задержанный высказывал недовольство деятельностью местных властей. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас задержанного допрашивают.
2021-08-16T09:33:41+03:00
2021-08-16T09:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 16 августа 2021
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