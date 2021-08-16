Полиция Токио арестовала мужчину, который пришел в здание городской администрации с двумя ножами и банкой с бензином. Он добивался встречи с губернатором Юрико Коикэ, – сообщает телеканал NНК. По его данным, задержанный высказывал недовольство деятельностью местных властей. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас задержанного допрашивают.