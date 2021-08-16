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09:33, 16 августа 2021

Талибы утверждают, что не получали сообщений о вооруженных столкновениях на территории Афганистана

Талибы утверждают, что не получали сообщений о вооруженных столкновениях на территории Афганистана, – передает телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленного представителя движения. Вчера вечером талибы вошли в Кабул. Они объявили о том, что Афганистан освобожден и война окончена.
Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.


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