В Токио сегодня рассмотрят вопрос о допуске зрителей на Паралимпийские игры

Международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью рискуют повторить участь летней Олимпиады. На них болельщиков из-за ситуации с коронавирусом в Японии могут не пустить. За редким исключением. Организаторы Паралимпийских игр сегодня обсудят вопрос о допуске зрителей на стадион в префектуре Сидзуока примерно в ста километрах от Токио. Там пройдут соревнования по велоспорту. Планируется рассмотреть вариант, при котором на трибуны смогут попасть до 5 тысяч человек, при условии, что стадион будет заполнен только наполовину, сообщает агентство Киодо со ссылкой на осведомлённые источники. Соревнования паралимпийцев в Токио и окрестностях японской столицы с большой вероятностью пройдут без зрителей, отмечает агентство. Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс сегодня прилетает в Токио. Он обсудит вопрос допуска болельщиков с правительством Японии, администрацией Токио и представителями оргкомитета.

Паралимпийские игры пройдут в Японии с 24 августа по 5 сентября.