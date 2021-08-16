Американские военные открыли предупредительную стрельбу в аэропорту Кабула, когда толпа прорвалась на летное поле

Американские военные открыли предупредительную стрельбу в аэропорту Кабула после того, как толпа прорвалась на летное поле. В аэропорту проводится эвакуация иностранных граждан и афганцев, которые хотят уехать из страны.

Аэропорт-последний крупный объект государства, пока подконтрольный силам НАТО. На кадрах, которые распространило агентство Reuter, видно, как сотни людей с чемоданами и детьми бегут на взлетно-посадочную полосу. В этот момент на фоне слышны выстрелы. Предупредительную стрельбу в воздух открыли американские военные, которые отвечают за организацию безопасности. Один из очевидцев рассказал, что в ходе давки насмерть затоптали одну женщину. Сейчас эвакуацию ведут почти 80 самолетов военно-транспортной авиации США. Все они вывозят сотрудников дипмиссий и граждан Афганистана, помогавших Западу бороться с движением «Талибан». Другими способами из страны выбраться практически невозможно. Многие авиакомпании временно остановили сообщение с Кабулом, а сама воздушная гавань закрыта для коммерческих рейсов. Саудовская Аравия уже завершила эвакуацию своего посольства, а Новая Зеландия направила в Кабул военно-транспортный самолет

Россия не намерена эвакуировать сотрудников своего посольства из Афганистана. Ранее спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что Москва готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана, но пока не признает талибов законной властью.

Напомним, движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.