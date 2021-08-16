Спасатели обнаружили тела еще трех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, а также «черный ящик» вертолета, – сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ми-8 потерпел крушение 12-го августа. На борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. 8 человек смогли спастись.