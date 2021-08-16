Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана, но пока не признаёт «Талибан» законной властью

Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана, но пока не признаёт движение «Талибан» законной властью, – заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. Его цитирует РИА «Новости». Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.