45-1 президент США Дональд Трамп призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена уйти в отставку. По мнению Трампа, произошедшее в Афганистане – одно из самых серьезных поражений в американской истории. Американские войска находились в Афганистане с 2001-го года. Решение о выводе было принято еще при администрации Трампа.