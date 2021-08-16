45-1 президент США Дональд Трамп призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена уйти в отставку. По мнению Трампа, произошедшее в Афганистане – одно из самых серьезных поражений в американской истории. Американские войска находились в Афганистане с 2001-го года. Решение о выводе было принято еще при администрации Трампа.
2021-08-16T08:34:15+03:00
2021-08-16T08:43:56+03:00
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08:34, 16 августа 2021
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