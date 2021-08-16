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08:33, 16 августа 2021

Американские военные открыли стрельбу в воздух после того, как толпа прорвалась на летное поле в аэропорту Кабула

Американские военные открыли стрельбу в воздух после того, как толпа прорвалась на летное поле в аэропорту Кабула. Люди пытаются попасть на борт военных самолетов, – передает Reuters со ссылкой на американских представителей. Ранее сообщалось о большом количестве желающих покинуть Афганистан после того, как Талибы захватили Кабул и объявили о том, что полностью контролируют территорию страны.
Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено во многих странах, включая Россию. Талибы ранее утверждали, что не будут применять насилия против мирного населения. Почти 70 стран призвали талибов разрешить всем желающим покинуть Афганистан.

Пентагон предупредил, что готов ответить на любое нападение на американцев в Афганистане. Ранее Вашингтон заявил, что отправит в Афганистан дополнительно около 3-х тысяч военнослужащих для защиты посольства. Из Афганистана уже эвакуировано несколько сотен граждан США.


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