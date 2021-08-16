В Приморье сегодня снимают особый противопожарный режим

Такое решение местные власти приняли вчера.

За несколько дней новых возгораний в лесах края не произошло. В правительстве Приморья отметили, что, в связи с этим, особый режим, действовавший в двадцати семи муниципальных образованиях, снимается. О том, что спасатели справились с тремя крупными лесными пожарами, местные власти объявили 6-го августа. Более трёх тысяч гектаров горели в Тернейском лесничестве, а еще более тысячи в Сихотэ-Алинском заповеднике.

Ранее в правительстве уточняли, что причинами этих пожаров стали сухие грозы. Так называют природное явление, когда гроза происходит без дождя или почти без него. В этой ситуации подожжённые молниями деревья пришлось тушить людям. Усугубляло обстановку то, что температура воздуха в Приморье в некоторые дни превышала 35 градусов.

Тяжелая ситуация с лесными пожарами остаётся в Якутии. На прошлой неделе в Россельхозе объявили, что их площадь в регионе превысила уже семь миллионов гектаров.