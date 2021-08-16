Преображенский суд столицы огласит сегодня приговор Кире Ярмыш

Ранее прокуратура запросила для пресс-секретаря политика Алексея Навального 2 года ограничения свободы по так называемому «санитарному делу».

Гособвинение потребовало приговорить Ярмыш к двум годам ограничения свободы. Это предполагает запрет на участие в митингах, запрет покидать свое жилище после 22:00 и менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Официальный представитель МВД генерал Ирина Волк ранее озвучивала позицию властей по поводу претензий к фигурантам дела – государство в лице полиции и прокуратуры полагает, что организаторы и участники акций, прошедших в стране после приезда Навального и его помещения под стражу, «создали угрозу распространения коронавирусной инфекции». По делу также проходят участница Pussy Riot Мария Алехина, глава признанного иноагентом профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег. В отдельное производство ранее были выделены дела Любови Соболь и Николая Ляскина. Вину никто из них не признает.

Ранее одна из фигуранток «санитарного дела» политик Любовь Соболь, которой по приговору запретили на полтора года покидать дом по ночам, посещать массовые мероприятия и выезжать из Москвы и Подмосковья, уехала из России. Генпрокуратура обжаловала приговор и потребовала его ужесточить.