Тела еще трех погибших в результате крушения вертолета на Камчатке обнаружены на дне Курильского озера. Они находятся внутри воздушного судна. Также, предположительно, найден «черный ящик», сообщил зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский. По его словам, тела и бортовой самописец попытаются поднять с помощью специального оборудования.

На месте работают три подразделения военных и водолазы МЧС.

12 августа Ми-8 компании «Витязь-Аэро», в котором находились 16 человек, упал в Кроноцком заповеднике. Восемь человек спасены. Ранее были найдены тела пятерых погибших, последнего подняли сегодня. Судьба троих остававлась неизвестной. По факту аварии возбуждено уголовное дело.