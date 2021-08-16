Талибы потребовали вывода зарубежных войск из Афганистана до оформления новой власти. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного лидера движения. Он также сказал, что пока рано говорить о том, как мятежники собираются принимать власть от предшественников.

США в течение 48 часов увеличат число своих военных в Афганистане до 6 тысяч. При этом их единственной задачей станет содействие усилиям по эвакуации из страны американцев и помогавших им афганцев, говорится в совместном заявлении Госдепартамента и Пентагона. Отмечается, что в ближайшие дни будут вывезены тысячи сотрудников посольства.

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп раскритиковал действия нынешнего главы Белого дома в Афганистане. То, что сделал демократ Джо Байден – «легендарно», говорится в заявлении Трампа. По его словам, «это станет одним из величайших поражений в истории Америки». По мнению Трампа, Байдену пора «с позором уйти в отставку».

Стоит отметить, что изначально именно Трамп договорился с запрещенным в России движением «Талибан» (террористическое движение, которое запрещено в России) о полном выводе войск, на определенных условиях. В числе прочего талибы обязывались бороться против терроризма, проводить межафганский диалог для перемирия и мирного решения кризиса. Байден решил не отказываться от этих договоренностей, но перенес на несколько месяцев завершение вывода контингента.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что «Талибан» начал бы наступление даже при наличии американских войск в Афганистане. Об этом Блинкен сказал в интервью телеканалу CNN:

«И без того плохой статус кво был неустойчив. Наши силы пришлось бы выводить рано или поздно, и мы рассчитывали, что успеем сделать все по плану. За столько лет мы вместе с международным сообществом инвестировали миллиарды долларов в безопасность Афганистана, создав современные вооруженные силы в 300 тыс. человек с самым передовым вооружением, которого у «Талибана» не было. Но эти силы оказались неспособны защитить страну, и это произошло быстрее, чем мы ожидали. И кстати, я думаю, что большинство наших стратегических соперников в мире больше всего хотели бы, чтобы мы остались в Афганистане еще на пять-десять лет. Это просто не отвечает нашим национальным интересам»

Энтони Блинкен добавил, что США своим длительным военным присутствием добились своей цели, а именно – привлекли к ответственности виновников терактов 11 сентября.