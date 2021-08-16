Целый ряд стран по всему миру меняет сегодня связанные с коронавирусом ограничения.

В разных странах сейчас наблюдаются разные тенденции — одни правила ослабляют, другие, наоборот, вводят новые. Так, в Великобритании с сегодняшнего дня привитым от коронавируса людям больше не нужно уходить на изоляцию после контакта с заражёнными, а в Малайзии начинается первая фаза снятия ограничений. В частности, руководство страны снова разрешило открыться автомойкам, большинству магазинов, фермерским рынкам, а также парикмахерским и салонам красоты. Однако, все эти заведения смогут принимать только клиентов, прошедших вакцинацию.

Одновременно с этим руководство Северной Македонии запретило проведение любого рода мероприятий в заведениях общественного питания. Все совершеннолетние граждане республики смогут посещать кафе и бары только предъявив сертификат о том, что они привиты.

Без подобного документа пускать не будут посетителей и в Нью-Йорке. Там эти правила действуют в отношении как баров, так и всех остальных развлекательных заведений. В США подобные ограничения вводят впервые.

Также Израиль сегодня разрешил поездки в Россию. Помимо этого, гражданам республики теперь можно летать в Аргентину, Белоруссию, Великобританию, ЮАР и некоторые другие страны.