Талибы планируют в скором времени объявить о создании Исламского эмирата Афганистан. Как ожидается, они сделают это объявление из президентского дворца в Кабуле, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя запрещенного в России движения «Талибан». Именно так называлось афганское государство во время пребывания талибов у власти с 1996 по 2001 год.

Афганское руководство сформировало координационный совет, задачей которого будет организация передачи власти в стране.

Совет возглавил глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Он — давний критик покинувшего накануне страну президента Афганистана Ашрафа Гани. По мнению Абдуллы, Гани, в частности, допустил ошибку, когда в прошлом не соглашался уйти в отставку в рамках политического соглашения с талибами.



Еще одним руководителем совета будет Гульбеддин Хекматияр, который в 1990-х годах был премьером Афганистана.



Первым о создании такого совета сообщил бывший президент Афганистана Хамид Карзай. Он отметил, что не намерен покидать родину.

Россия планирует провести контакты с главой политического офиса «Талибана» Абдул Гани Барадаром в столице Катара Дохе. Об этом сообщил Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил о запланированных контактах с главой политического офиса «Талибана» Абдул Гани Барадаром в Дохе. Он отметил, что у России «хорошие отношения» как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с «Талибаном». «Поэтому мы не переживаем», — добавил российский дипломат.



Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что Россия займет выжидательную позицию по отношению к происходящему в Афганистане. Такое мнение Федор Лукьянов высказал «Эху».

По мнению Федора Лукьянова, одним из направлений работы России в этой связи останется сотрудничество с Таджикистаном и Узбекистаном по недопущению распространения влияния талибов в эти страны.