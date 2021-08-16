США сократили количество рейсов из Кабула для афганцев, которые работали с американскими структурами. В Вашингтоне уделяют приоритетное внимание эвакуации своих граждан, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники. По их информации, последний рейс заявителей на получение специальной иммиграционной визы, уже вылетел из Афганистана. Как долго продлится пауза в эвакуации афганцев пока неясно. Ранее представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что 1200 граждан Афганистана уже эвакуированы в Америку.