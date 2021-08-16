Аэропорт Якутска временно не может принимать и отправлять рейсы из-за дыма от лесных пожаров. Ситуация усугубляется туманом. Было задержано свыше 30 рейсов, сообщает пресс-служба авиаузла. Уточняется, что ранним утром метеовидимость составляла до 50 метров. Сейчас ситуация улучшается.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о готовности бригады специалистов Минздрава вылететь в Якутию сегодня для оказания помощи в связи с лесными пожарами.

Голикова отметила данные якутского Роспотребнадзора о том, что предельно допустимая концентрация отдельных вредных веществ в воздухе в Якутии превышена.