Центризбирком России определит последовательность политических партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Это выяснится сегодня в ходе жеребьевки, которая начнется в полдень в атриуме ЦИК. В ней могут принять участие 14 партий, чьи федеральные списки кандидатов ЦИК зарегистрировал.

Номер, полученный в результате жеребьевки, сохраняется за политической организацией до окончания избирательной кампании.