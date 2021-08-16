Число жертв землетрясения на Гаити достигло почти 1300 человек. Ранее сообщалось о более чем 700. Количество пострадавших также увеличилось вдвое – до 5700, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу гражданской обороны страны.

Российские граждане за прошедшие сутки не обращались в посольство с просьбами о помощи, сведений о погибших или пострадавших россиянах нет, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в

субботу. В ряде департаментов разрушено около 13 тысяч зданий, в том числе медицинские и религиозные учреждения. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения. Ряд государств уже выразили готовность помочь стране в ликвидации последствий.